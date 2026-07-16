Micron sécurise ses ventes avec de nouveaux accords dans l'automobile

Micron Technology a signé des accords d'approvisionnement de long terme avec plusieurs acteurs de l'industrie automobile, dont Qualcomm et Harman, afin de fournir des composants de mémoire et de stockage destinés aux véhicules intégrant des fonctions d'intelligence artificielle. Ces partenariats visent à sécuriser les approvisionnements et à accompagner la montée en puissance des plateformes automobiles de nouvelle génération.

Les composants de Micron sont utilisés dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les postes de conduite numériques et d'autres applications embarquées nécessitant une forte capacité de calcul. Outre Qualcomm et Harman, les accords concernent également plusieurs équipementiers, parmi lesquels Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo et Hyundai Mobis, avec l'objectif d'offrir une meilleure visibilité sur les volumes et les conditions tarifaires.

Ces contrats s'inscrivent dans un contexte de forte demande pour les puces mémoire, portée par l'essor de l'intelligence artificielle dans les centres de données, l'électronique grand public et l'automobile. Seul fabricant américain de mémoires HBM utilisées avec les processeurs d'IA de Nvidia, Micron entend poursuivre cette dynamique de croissance, que son directeur général Sanjay Mehrotra voit également soutenue par les smartphones, les ordinateurs haut de gamme et la robotique.