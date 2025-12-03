Micron se retire du secteur des mémoires grand public en raison d'une pénurie d'approvisionnement au niveau mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a déclaré mercredi qu'il allait se retirer de ses activités grand public, alors qu'il se concentre sur les puces mémoire avancées utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs essentiels.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,6 % dans les échanges de l'après-midi.

La décision de Micron de dissoudre son activité grand public s'inscrit dans un contexte de tension mondiale dans les chaînes d'approvisionnement en mémoires, avec une disponibilité réduite des semi-conducteurs allant des puces flash utilisées dans les smartphones aux mémoires avancées à large bande passante, ou HBM, utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Micron interrompra la vente des produits de marque grand public de l'unité "Crucial" chez les détaillants, les détaillants en ligne et les distributeurs du monde entier, mais poursuivra les expéditions de produits par le biais du canal grand public jusqu'en février 2026, a déclaré Micron.

Cette unité de mémoire grand public n'est pas un moteur important de l'activité de Micron, a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights.

Micron se concentre depuis longtemps sur son activité HBM, qui s'est révélée être le domaine le plus compétitif entre les trois plus grands fournisseurs de mémoire au monde: Micron et les sociétés sud-coréennes S.K. Hynix 000660.KS et Samsung

005930.KS .

"La croissance des centres de données induite par l'IA a fait exploser la demande de mémoire et de stockage", a déclaré Sumit Sadana, chief business officer chez Micron.

"Micron a pris la décision difficile de se retirer de l'activité Crucial grand public afin d'améliorer l'approvisionnement et le support pour nos clients stratégiques plus importants dans des segments à croissance plus rapide."

La HBM - un type de mémoire vive dynamique - consiste à empiler les puces verticalement pour réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de traiter de gros volumes de données, ce qui la rend inestimable pour le développement de l'IA. Ces puces sont plus chères que les mémoires grand public et génèrent généralement des marges lucratives.

Au cours du trimestre d'août, les revenus HBM de Micron ont augmenté de pour atteindre près de 2 milliards de dollars, ce qui implique un taux d'exécution annualisé de près de 8 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Sanjay Mehrotra en septembre.