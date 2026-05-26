Micron se rapproche d'une capitalisation boursière d'un billion de dollars alors qu'UBS triple son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Micron Technology MU.O a grimpé d'environ 14,2 % en début de séance mardi, après que la société de courtage UBS a fortement relevé son objectif de cours pour le titre, invoquant une demande accrue en matière d'IA et des contrats d'approvisionnement à long terme, rapprochant ainsi le fabricant de puces d'une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Cet objectif révisé – le plus élevé parmi les 46 courtiers couvrant le titre – implique une valorisation potentielle de près de 1 800 milliards de dollars pour l'entreprise d'ici les douze prochains mois, contre une capitalisation boursière de 846,93 milliards de dollars à la clôture vendredi.

* UBS a plus que triplé son objectif de cours, le portant à 1 625 dollars contre 535 dollars auparavant , alors que le titre clôturait vendredi à 751 dollars.

* La société de courtage a déclaré que l'émergence d'accords à long terme dans l'ensemble du secteur, garantissant les volumes et fixant partiellement les prix, pourrait stabiliser le profil de bénéfices historiquement volatil de Micron.

* Ces accords devraient couvrir une part croissante de l'offre de DRAM, offrant une meilleure visibilité sur la demande et réduisant les fluctuations de prix, selon la société de courtage.

* Il n'y a « aucune raison » pour que Micron se négocie de manière très différente de Nvidia NVDA.O sur la base du ratio cours/bénéfice, car les accords à long terme et la demande tirée par l'IA redéfinissent les bénéfices et la visibilité de l'entreprise,a déclaré UBS.

* La société de courtage a ajouté que les hyperscalers sont de plus en plus disposés à troquer la flexibilité des prix contre une garantie d'approvisionnement à long terme, une évolution qui sous-tend les contrats et contribue à stabiliser le secteur.

* En conséquence, UBS s'attend à ce que Micron affiche un multiple de valorisation plus élevé, se rapprochant ainsi d'autres sociétés du secteur des semi-conducteurs, à mesure que les investisseurs gagnent en confiance dans la pérennité de ses bénéfices à long terme.

* Micron se négociait à 8,42 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 21,1 pour l'indice de référence S&P 500 .SPX et 24,66 pour le Nasdaq 100.