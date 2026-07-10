Micron recule ; les actions de son concurrent SK Hynix s'envolent lors de leur entrée en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 juillet - ** Les actions de Micron MU.O reculent de 2 % à 971,41 dollars
** Les actions de SK Hynix 000660.KS , cotées aux États-Unis SKHYV.O , ont ouvert en hausse de 14 % par rapport au prix d’offre lors de leur entrée au Nasdaq
** Les ADR de SK Hynix ont ouvert à 170 dollars par action, contre un prix d’offre de 149 dollars, soit une prime de 2,7 % par rapport à leur cours moyen des trois derniers jours de cotation à Séoul
** Dix ADR équivalent à une action ordinaire
** À la clôture précédente, l'action Micron avait bondi de plus de 247 % depuis le début de l'année
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