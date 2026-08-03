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Micron recule après l'annonce du plan d'expansion de son concurrent chinois CXMT
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O recule de 4,1 % à 789,85 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Son concurrent chinois CXMT 688825.SS prévoit d’implanter une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et est en pourparlers avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales pour obtenir un financement, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier

** Cette initiative du plus grand fabricant chinois de puces vise à stimuler la production face à une forte demande mondiale alimentée par l’IA, ce qui intensifie la concurrence pour les principaux producteurs de DRAM, dont MU

** Bien que CXMT soit plus petite que les leaders mondiaux que sont Micron, Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , sa croissance s’inscrit dans la volonté de Pékin de parvenir à l’autosuffisance dans le secteur des puces électroniques, ce qui représente un risque potentiel à long terme pour les acteurs historiques

** D'autres valeurs américaines du secteur du stockage de données et des mémoires flash sont également en baisse, Seagate

STX.O , Western Digital WDC.O et SanDisk SNDK.O reculant chacune de plus de 3 %

** À la clôture de vendredi, MU affichait une hausse d’environ 188 % depuis le début de l’année, dépassant largement la progression de 9,2 % du Nasdaq .IXIC , bien que le titre reste à environ 34 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier atteint en juin 2026

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