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Micron recule après l'annonce du plan d'expansion de son concurrent chinois CXMT
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 16:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après l'ouverture du marché)

3 août - ** Le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O recule de 3,9% à790,99 dollars

** Son concurrent chinois CXMT 688825.SS prévoit d’implanter une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et est en pourparlers avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales pour son financement, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier

** Cette initiative du plus grand fabricant chinois de puces vise à stimuler la production face à une forte demande mondiale alimentée par l’IA, ce qui intensifie la concurrence pour les principaux producteurs de DRAM, dont MU

** Bien que CXMT soit plus petite que les leaders mondiaux Micron, Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , sa croissance s’inscrit dans la volonté de Pékin d’atteindre l’autosuffisance dans le secteur des puces électroniques, ce qui représente un risque potentiel à long terme pour les acteurs historiques

** Les actions de SK Hynix SKHY.N cotées aux États-Unis reculent de 4,8%

** D'autres titres américains du secteur du stockage de données et des mémoires flash sont également en baisse, Seagate

STX.O et Western Digital WDC.O reculant de plus de 7%

**En tenant compte des variations de la séance, MU affiche une hausse d’environ 175% depuis le début de l’année, dépassant largement la progression de 10,5% du Nasdaq .IXIC , bien que le titre reste à environ 37% en dessous de son plus haut historique intrajournalier atteint en juin 2026

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