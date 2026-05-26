Micron : pulvérise un nouveau record à 845$, 165% depuis le 1er janvier

Nouvelle explosion à la hausse pour Micron qui pulvérise un nouveau record à 846$ (le précédent avait été établi à 803$ le 13 mai, c'est 5% de mieux d'un coup), soit 165% depuis le 1er janvier.

Avec ces 13% affichés dès l'ouverture, Micron frôle les 950Mds$ de capitalisation et se paye 12 fois son chiffre d'affaire 2026.

Mais surtout, Micron représente 50% des 1% affichés par le Nasdaq après un pont de 3 jours... c'est la nouvelle locomotive de Wall Street, lancée à plein vitesse vers les 1.000Mds$ de "capi" d'ici 24H