Micron progresse grâce à des perspectives de chiffre d'affaires élevées, stimulées par la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre -

** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O augmentent de 1,8 % à 169,2 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 12,50 milliards de dollars au 1er trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 11,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les fabricants de puces mémoire comme MU ont vu une forte augmentation de la demande pour leurs puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM), appréciées pour leur capacité à gérer des charges de travail intensives, alors que les grandes entreprises technologiques augmentent leurs investissements dans les centres de données AI

** Le chiffre d'affaires des puces HBM a augmenté pour atteindre près de 2 milliards de dollars au quatrième trimestre, selon le directeur général Sanjay Mehrotra

** Au moins trois maisons de courtage ont relevé les prévisions de cours de l'action après la publication des résultats

** En moyenne, 44 analystes considèrent l'action comme "Acheter"; leur prévision de cours médiane est de 180 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de ~98%

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ +1,09%
