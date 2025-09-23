Micron prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre grâce à la demande en matière d'IA

Micron Technology MU.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché mardi, pariant sur l'essor de la demande de matériel d'intelligence artificielle pour stimuler les ventes de ses puces de mémoire avancées.

Les valeurs du fabricant de puces de mémoire ont augmenté de 4 % dans les échanges prolongés.

La course à la construction des modèles d'intelligence artificielle les plus sophistiqués et à l'expansion de l'infrastructure des centres de données sur lesquels ils fonctionnent a stimulé la demande de puces de mémoire à large bande passante de Micron, ou HBM.

Micron fournit des HBM pour certains des semi-conducteurs de Nvidia NVDA.O , le leader des puces d'IA, qui dominent le marché lucratif des accélérateurs d'IA.

Une grande partie de la concurrence entre les plus grands fournisseurs de mémoire du monde - Micron, SK Hynix 000660.KS et Samsung 005930.KS - s'est concentrée sur la possibilité de devenir un fournisseur clé de Nvidia, en raison de la position dominante de l'entreprise la plus précieuse au monde sur le marché.

Micron a prévu des ventes de 12,50 milliards de dollars au premier trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 11,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 11,32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 11,22 milliards de dollars.