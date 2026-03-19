Micron prévoit un chiffre d'affaires élevé grâce à l'essor de l'IA ; le plan de dépenses plus élevées fait chuter les actions

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(Ajout d'un commentaire de dirigeant au paragraphe 4 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Juby Babu

Micron Technology a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, après avoir enregistré une forte hausse au deuxième trimestre grâce à l'explosion de la demande de puces mémoire utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle, tandis que le resserrement de l'offre a permis de dégager des bénéfices records.

Mais ses actions MU.O ont chuté de 5% dans les échanges prolongés mercredi après que Micron a déclaré qu'il augmentait son plan de dépenses d'investissement 2026 de 5 milliards de dollars pour faire face à la demande croissante.

La société vise à dépenser plus de 25 milliards de dollars au cours de cet exercice et a déclaré que les dépenses augmenteraient encore en 2027, car l'expansion des installations de fabrication pourrait entraîner une augmentation des dépenses liées à la construction de plus de 10 milliards de dollars par rapport à 2026.

"L'activité de construction est vraiment à l'origine d'une augmentation très importante de nos dépenses globales en capital", a déclaré Sumit Sadana, directeur des affaires de Micron, lors d'une interview accordée à Reuters.

Il a ajouté que l'acquisition par la société d'une usine de fabrication auprès de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW pour un montant de 1,8 milliard de dollars entraînait également une hausse des dépenses pour 2026.

L'usine contribuera à augmenter sa production de plaquettes de mémoire vive dynamique à partir du second semestre 2027. Micron prévoit également de construire une deuxième usine de fabrication sur le site.

L'augmentation des prévisions d'investissement est logique, compte tenu de la forme de la demande et de la nécessité de continuer à investir pour répondre à la capacité, qui ne semble pas devoir diminuer de sitôt", a déclaré Ben Bajarin, directeur général de Creative Strategies.

Les clients s'engagent dans des investissements à long terme dans les centres de données alors que les entreprises technologiques se lancent dans la course à l'intelligence artificielle générale.

La croissance des capacités qui en résulte alimente une forte augmentation de la demande de mémoire et de stockage avancés, créant une pénurie de l'offre et entraînant des augmentations de prix, ce qui a permis à Micron d'enregistrer des marges bénéficiaires record au cours du trimestre qui s'est achevé en février.

Micron, dont les actions ont gagné plus de 61 % cette année, est l'un des trois seuls grands fournisseurs de puces de mémoire à large bande passante essentielles à la technologie de l'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Le fabricant de puces prévoit un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars au troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de 23,86 milliards de dollars pour le deuxième trimestre a dépassé les attentes de 20,07 milliards de dollars. Le conseil d'administration de Micron a également approuvé une augmentation de 30 % de son dividende trimestriel.