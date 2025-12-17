 Aller au contenu principal
Micron prévoit des bénéfices exceptionnels grâce à l'essor du marché de l'IA ; les actions augmentent de 5,7 %
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, de détails sur l'activité des mémoires grand public, mise à jour des actions, paragraphes 2, 5 et 7-8) par Stephen Nellis et Juby Babu

Micron Technology MU.O a prévu pour le deuxième trimestre un bénéfice ajusté près de deux fois supérieur à ce qu'attendaient les analystes de Wall Street mercredi, porté par la flambée des prix des puces mémoires stimulée par une offre restreinte et une demande en plein essor de la part des centres de données d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Boise, dans l'Idaho, ont augmenté de 5,7 % dans les échanges prolongés après la publication des prévisions.

Micron a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté de 8,42 dollars par action, plus ou moins 20 cents, par rapport aux estimations des analystes de 4,78 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les puces de Micron sont des composants fondamentaux dans tous les domaines, des serveurs des centres de données aux ordinateurs personnels, en passant par les smartphones et les véhicules. Mais Micron est également l'un des trois principaux fournisseurs, avec les sociétés sud-coréennes SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , de ce que l'on appelle les puces à mémoire à large bande passante (HBM), essentielles pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA génératifs.

"La demande liée à l'IA reste le plus grand moteur pour Micron", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights. "Elle permet non seulement d'améliorer la marge de l'entreprise, mais aussi les marges des produits non liés à l'IA, car elle donne la priorité à son offre pour la demande liée à l'IA."

L'entreprise constate une forte demande de la part des centres de données, alimentée par l'augmentation des dépenses des fournisseurs de services cloud à grande échelle qui offrent du matériel et de la capacité cloud en tant que services. Micron a ajusté ses installations de production pour se concentrer sur la demande des centres de données liés à l'IA. Au début du mois, la société a déclaré qu'elle dissoudrait son activité de vente de puces mémoire directement aux consommateurs sous la marque "Crucial".

"Micron a stratégiquement repositionné sa capacité de production pour le secteur de l'IA", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer. "Alors que la demande en matière d'IA continue de monter en flèche, et avec elle les composants clés, Micron sera parmi les gagnants qui peuvent fournir ces composants, qui comprennent les puces mémoire."

Pour le trimestre en cours, la société a prévu un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 14,20 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre fiscal qui vient de s'achever, Micron a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté de 13,64 milliards de dollars et de 4,78 dollars par action, contre des estimations d'analystes de 12,85 milliards de dollars et de 3,95 dollars par action, selon les données de LSEG.

