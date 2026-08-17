Micron poursuit son mouvement de hausse, les analystes affichent leur confiance

Micron aligne une 5ème séance consécutive de hausse ce lundi à la Bourse de New York, porté par des commentaires favorables des analystes de Bank of America, qui viennent s'ajouter aux propos positifs déjà tenus par bon nombre d'autres professionnels.

BofA, qui a récemment intégré le titre à sa liste de valeurs américaines préférées (US 1 List), réitère aujourd'hui sa recommandation d'achat sur l'action, avec un objectif de cours établi à 1 550 dollars.

Dans sa note, la banque d'affaires explique que le segment des puces mémoires, historiquement considéré comme le métier le plus cyclique de l'industrie des semi-conducteurs, pourrait entrer dans une phase de croissance plus pérenne, comme l'a montré de son point de vue la dernière réunion d'analystes de Sandisk.

Ce dernier vise en effet une croissance annuelle des ventes de 15% pour une marge brute supérieure à 80% d'ici l'exercice 2030, fait valoir la firme.

D'après BofA, le retour aux actionnaires devrait constituer un second levier encore sous-estimé, le groupe s'étant engagé à redistribuer 100% de son flux de trésorerie disponible (FCF) aux actionnaires, ce qui permettrait théoriquement de racheter environ 10% de la capitalisation boursière chaque année.

Beaucoup de génération de cash en perspective

Dans un cadre financier similaire à celui de Sandisk, Micron pourrait générer plus de 640 milliards de dollars de FCF cumulé d'ici l'exercice 2030, ce qui conduit l'établissement financier à penser que le marché sous-évalue à la fois la génération de cash future de Micron et le potentiel de revalorisation qui en découle.

Vendredi, les équipes de New Street Research avaient relevé leur recommandation à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 1 250 dollars, anticipant un fort potentiel d'appréciation d'ici la fin de la décennie.

Selon ses estimations, la valeur de production (COGS) des fabricants de mémoire devrait être multipliée par 3 à 4 au cours des cinq prochaines années, permettant à ces derniers de générer 5 fois plus de résultat opérationnel (Ebit) par dollar de COGS sur l'ensemble du cycle, avec une valorisation qui devrait suivre la même trajectoire.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Micron s'octroyait une progression de plus de 5% à 1 021 dollars. Ses gains depuis le début de l'année se montent désormais à 257%.