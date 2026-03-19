Micron portée par une demande explosive, malgré les inquiétudes du marché
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:06
Le spécialiste des puces mémoire reste au coeur de la dynamique actuelle autour de l'intelligence artificielle, porté par une demande soutenue sur les DRAM et NAND, ainsi que par l'arrivée des nouvelles générations de mémoire comme le HBM4. Dans ce contexte, Micron a publié un bénéfice par action ajusté de 12,20 dollars, bien au-dessus des 9,31 dollars attendus. Le chiffre d'affaires a atteint 23,86 milliards de dollars, contre un consensus de 20,07 milliards. Sur un an, les revenus ont quasiment triplé, s'élevant à 8,05 milliards de dollars à la même période l'an passé.
Des perspectives toujours très bien orientées
Le groupe anticipe la poursuite de cette dynamique, avec un chiffre d'affaires d'environ 33,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit une progression de plus de 200% sur un an. Le bénéfice par action ajusté est attendu à 19,15 dollars, là encore nettement au-dessus des prévisions du marché.
Le bénéfice net a lui aussi fortement progressé, atteignant 13,8 milliards de dollars contre 1,58 milliard un an plus tôt. Pour accompagner cette croissance, Micron a annoncé une hausse de 5 milliards de dollars de ses dépenses d'investissement, afin d'augmenter ses capacités de production. Une stratégie similaire à celle de ses concurrents, notamment Samsung et SK Hynix, dans un contexte de tensions persistantes sur l'offre.
Des investissements qui inquiètent à court terme
Cette augmentation des investissements intervient toutefois dans un climat de questionnement autour de la capacité du secteur de l'IA à générer durablement des profits. Ces annonces ont ainsi refroidi une partie des investisseurs, entraînant un repli du titre en séance.
Malgré cette réaction à court terme, plusieurs analystes restent confiants sur les perspectives de Micron. Vijay Rakesh, analyste chez Mizuho Securities, a ainsi relevé ses estimations et maintenu sa recommandation "surperformance", avec un objectif de cours porté à 530 dollars. Il estime que le groupe bénéficie d'un positionnement solide, avec une forte rentabilité et des feuilles de route robustes sur les segments DRAM et NAND.
De son côté, Harlan Sur, spécialiste du hardware chez JP Morgan, a tenu à relativiser les craintes liées à un éventuel ralentissement de la croissance des marges. Selon lui, "le point clé reste la durabilité de ces niveaux de marge : les contraintes structurelles d'approvisionnement qui soutiennent les prix actuels ne devraient pas être résolues par l'arrivée de nouvelles capacités avant la fin de l'année 2028".
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