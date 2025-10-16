Micron : nouveau record absolu à 204,4$
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 17:05
Le franchissement des 195$ (résistance oblique long terme) laisse augurer d'une ascension 'momentum' vers 210$ au minimum et 245$ par extension.
