Micron gagne du terrain après que son directeur financier a vanté le déploiement de la HBM4

11 février - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O augmentent de 5,7 % à 394,36 $

** Le directeur financier de Micron, Mark Murphy, a déclaré que la production de HBM4 est entrée en phase de volume élevé et que les livraisons aux clients ont commencé; la nouvelle usine NAND est en bonne voie

** "Nous avons réussi à rapprocher notre part de marché HBM de notre part de marché DRAM sur le marché", a déclaré Murphy lors de la conférence de Wolfe Research

** La société pense que les marges augmenteront au cours des deuxième et troisième trimestres

** L'action a augmenté de plus de 35 % en 2025