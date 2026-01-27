Micron fait un bond en avant grâce à un projet d'usine de 24 milliards de dollars à Singapour, qui lui permet d'intensifier ses efforts dans le domaine des mémoires d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** Les actions de Micron Technology MU.O augmentent de 3,1 % avant bourse après que le fabricant de puces mémoire a dévoilé ses plans pour une usine de fabrication de plaquettes de 24 milliards de dollars à Singapour
** La société affirme que la nouvelle installation de 700 000 m² en salle blanche commencera à produire des plaquettes au second semestre 2028, stimulant ainsi l'offre alors que la demande induite par l'IA resserre les marchés, de l'électronique grand public aux services en nuage
** Micron fabrique déjà 98 % de sa mémoire flash à Singapour et y construit séparément une usine de conditionnement HBM de 7 milliards de dollars, qui devrait entrer en service en 2027
** Micron a déclaré la semaine dernière qu'il était également en pourparlers pour acquérir une usine Powerchip de 1,8 milliard de dollars à Taïwan afin d'augmenter la production de DRAM, ce qui s'ajouterait à la poussée de capacité plus large de l'entreprise
** Micron a fait un bond de 277 % au cours de l'année écoulée
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer