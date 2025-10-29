 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 190,20
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Micron en hausse après que SK Hynix a signalé un "supercycle" prolongé pour les puces mémoire
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 octobre -

** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O augmentent de 4,4 % à 231,61 $

** SK Hynix 000660.KS a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le marché mondial des puces mémoire connaisse un "super cycle" prolongé , et que la croissance de l'offre serait probablement limitée alors que la demande pour les applications d'intelligence artificielle se développe

** Micron est l'un des trois principaux fabricants de puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM) dans le monde, avec SK Hynix et Samsung 005930.KS .

** La note moyenne de 46 analystes sur MU est "buy", leur objectif de cours médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MU a plus que doublé cette année

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
231,6100 USD NASDAQ +4,37%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank