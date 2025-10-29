Micron en hausse après que SK Hynix a signalé un "supercycle" prolongé pour les puces mémoire

29 octobre - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O augmentent de 3,2 % à 228,90 $ avant le marché

** SK Hynix 000660.KS a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le marché mondial des puces mémoire connaisse un "super cycle" prolongé , et que la croissance de l'offre serait probablement limitée alors que la demande pour les applications d'intelligence artificielle augmente

** Micron est l'un des trois principaux fabricants de puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM) dans le monde, avec SK Hynix et Samsung 005930.KS .

** La note moyenne de 46 analystes sur MU est "buy", leur PT médian est de $200 - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MU a plus que doublé cette année