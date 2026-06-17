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Micron en hausse après que plusieurs courtiers ont relevé leur objectif de cours
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O progresse de 1,6 % à 1.037,5 $

** Citigroup relève son objectif de cours de 840 $ à 1.200 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 17,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1.000 $ à 1.500 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 47 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Citi revoit à la hausse ses estimations pour l’exercice 26/27 de la société, en s’appuyant sur des prix de la mémoire supérieurs aux prévisions depuis le début de l’année

** La Deutsche Bank s'attend à ce que la demande en bits de DRAM dépasse largement la croissance de l'offre dans les années à venir, sous l'impulsion de charges de travail d'IA de plus en plus gourmandes en mémoire

** Sur 47 courtiers, 44 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, deux « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 876 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains enregistrés lors de la séance, le titre a plus que triplé depuis le début de l’année

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