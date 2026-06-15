Micron en hausse après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le pourcentage de hausse indiqué dans le quatrième point)

15 juin - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O progressent de 7,5% à 1.055,2 $ en pré-ouverture

** TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1.500 $, tandis que RBC le fait passer de 525 $ à 1.200 $

** La demande de processeurs renforce les anticipations selon lesquelles la vigueur des prix de la mémoire pourrait se maintenir jusqu'au second semestre 2027 - TD Cowen

** L'objectif de cours de TD Cowen implique un potentiel de hausse d'environ 53% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** 44 des 47 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 2 la note "conserver" et 1 la note "vendre"; le cours cible médian est de 846 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé