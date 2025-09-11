Micron en hausse après que Citigroup a relevé son prix cible en raison de prévisions plus élevées pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Tech MU.O est en hausse de 3,6 % dans les échanges de pré-marché

** Citigroup augmente son prix cible pour l'entreprise basée dans l'Idaho de 150 $ à 175 $

** Citigroup s'attend à ce que Micron publie des résultats conformes aux attentes pour le quatrième trimestre le 23 septembre, mais à ce que ses prévisions soient bien supérieures aux attentes du marché, grâce à l'augmentation des ventes et des prix des mémoires DRAM et NAND

** Nous pensons que la reprise continue des mémoires est due à une production limitée et à une demande supérieure aux prévisions, en particulier sur le marché final des centres de données ", écrit Citi

** Micron prévoit un chiffre d'affaires de 13,0 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,23 dollars pour le premier trimestre 2026, au-dessus du consensus de 11,71 milliards de dollars et de 2,86 dollars, respectivement

** L'action de Micron est en hausse de 66,35 % depuis le début de l'année