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Micron en hausse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 5,7% pour atteindre 1.107,87 dollars en séance prolongée

** MU prévoit un chiffre d'affaires de 50 milliards (XX milliards d'euros) de dollars pour le quatrième trimestre , à plus ou moins 1 milliard (XX milliard d'euros) de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes compilée par LSEG de 43,58 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 41,46 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 35,85 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé d'environ 262%

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