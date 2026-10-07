 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micron en baisse alors qu'un syndicat taïwanais menace de se mettre en grève en raison d'un différend concernant les primes
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:04

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron MU.O reculent de 2,8% à 1.016,26 dollars avant l'ouverture du marché

** Un syndicat taïwanais représentant les salariés de MU obtient l'autorisation de faire grève en raison d'un litige concernant le système de primes

** Une grève pourrait aggraver les craintes d’approvisionnement sur un marché des puces mémoire déjà tendu

** "Les syndicats savent que les prix des mémoires ont flambé et que Micron génère d’énormes revenus. Cela donne plus de poids aux salariés, et les investisseurs doivent désormais en tenir compte dans leurs prévisions", explique Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB

** Les actions des fabricants de puces américains reculent également: Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O perdent respectivement 0,68%, 1,95% et 1,02%

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N ont reculé de 2,05%, tandis que celles du fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O ont perdu 1,40%

** Le cours de MU a presque quadruplé depuis le début de l’année à la dernière clôture, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor <.SOX > a progressé de plus de 86%

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
642,5250 USD NASDAQ -1,06%
BROADCOM
372,9000 USD NASDAQ -0,77%
MICRON TECHNOLOGY
1 069,4386 USD NASDAQ +2,28%
NVIDIA
237,0750 USD NASDAQ -0,90%
QUALCOMM
177,0200 USD NASDAQ -2,22%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
473,010 USD NYSE -1,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
100,99 -0,09%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
SOITEC
159,9 -4,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank