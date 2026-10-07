Micron en baisse alors qu'un syndicat taïwanais menace de se mettre en grève en raison d'un différend concernant les primes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron MU.O reculent de 2,8% à 1.016,26 dollars avant l'ouverture du marché

** Un syndicat taïwanais représentant les salariés de MU obtient l'autorisation de faire grève en raison d'un litige concernant le système de primes

** Une grève pourrait aggraver les craintes d’approvisionnement sur un marché des puces mémoire déjà tendu

** "Les syndicats savent que les prix des mémoires ont flambé et que Micron génère d’énormes revenus. Cela donne plus de poids aux salariés, et les investisseurs doivent désormais en tenir compte dans leurs prévisions", explique Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB

** Les actions des fabricants de puces américains reculent également: Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O perdent respectivement 0,68%, 1,95% et 1,02%

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N ont reculé de 2,05%, tandis que celles du fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O ont perdu 1,40%

** Le cours de MU a presque quadruplé depuis le début de l’année à la dernière clôture, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor <.SOX > a progressé de plus de 86%