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Micron dopé par la demande en mémoire liée à l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 21:25

Le fabricant de semi-conducteurs a publié des résultats largement supérieurs aux attentes, porté par l'essor de l'intelligence artificielle. La demande en mémoire, essentielle aux puces de Nvidia, alimente une croissance spectaculaire.

Micron a enregistré des performances trimestrielles en forte hausse, avec un bénéfice par action ajusté de 12,20 dollars, bien au-dessus des 9,31 dollars attendus, et un chiffre d'affaires de 23,86 milliards de dollars contre un consensus de 20,07 milliards. Sur un an, les revenus ont quasiment triplé, contre 8,05 milliards de dollars à la même période précédente. Cette dynamique est principalement liée à la demande croissante en mémoire pour les systèmes d'intelligence artificielle, notamment les processeurs graphiques de Nvidia, qui nécessitent des capacités de stockage toujours plus importantes.

Le groupe anticipe une poursuite de cette croissance, avec un chiffre d'affaires d'environ 33,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit une progression de plus de 200% sur un an. Le bénéfice par action ajusté devrait atteindre 19,15 dollars, bien au-dessus des prévisions des analystes. Le bénéfice net a également fortement augmenté, atteignant 13,8 milliards de dollars contre 1,58 milliard un an plus tôt. Micron investit pour accroître ses capacités de production, à l'instar de ses concurrents Samsung et SK Hynix, afin de répondre à la tension persistante sur l'offre.

En Bourse, le titre affiche une progression marquée, après avoir triplé en 2025 et gagné encore 62% depuis le début de l'année. Parmi les principales valeurs technologiques américaines, Micron se distingue comme la seule en hausse sur cette période, tandis que d'autres acteurs comme Oracle, Microsoft ou Tesla enregistrent des replis significatifs. Les dirigeants doivent commenter ces résultats lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

IA: Intelligence artificielle

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