Micron dépasse les prévisions et annonce 22 milliards de dollars de contrats avec ses clients pour des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Micron prévoit une forte demande en puces mémoire grâce à la croissance des dépenses dans l'IA

* Les contraintes d'approvisionnement devraient perdurer pendant au moins deux ans

* Micron prévoit des dépenses d'investissement d'environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 et 4 et de détails sur la hausse du cours de l'action aux paragraphes 12 à 14) par Zaheer Kachwala et Anhata Rooprai

Micron MU.O a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires trimestriels bien supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s’étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement en puces mémoire , ce qui a fait bondir son action de 12 % dans les échanges après la clôture. Ces prévisions – ainsi que les résultats du troisième trimestre, supérieurs aux estimations de Wall Street – soulignent à quel point les pénuries liées à l’IA obligent les clients de Micron, notamment les grands centres de données, à financer des capacités supplémentaires, ce qui redéfinit le marché de la mémoire.

Micron, fournisseur clé des processeurs d’IA « NVDA.O » de Nvidia, a tiré profit de cette pénurie. La société, seul fabricant américain de puces mémoire à haut débit utilisées avec les processeurs d’IA de Nvidia, a vu la demande pour ces puces dépasser de loin sa capacité de production, ce qui a permis à l’entreprise et à ses concurrents SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS de pratiquer des prix plus élevés pour leurs produits.

Hynix envisage également une introduction en bourse aux États-Unis , ce qui souligne les efforts des investisseurs pour tirer parti de l’essor du marché de la mémoire lié à l’IA.

« Nous prévoyons que les conditions de resserrement persisteront au-delà de l’année civile 2027, en raison d’une demande tirée par l’IA dans tous les segments, conjuguée à des contraintes structurelles d’approvisionnement », a déclaré Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, dans un discours préparé . Il a ajouté que l’entreprise ne sait pas quand l’offre de mémoire rattraperait la demande croissante.

Le fabricant de puces a également présenté une réorientation de son modèle économique visant à rendre la demande moins cyclique. Ces 22 milliards de dollars d’engagements proviendront de 16 accords stratégiques signés par Micron avec des clients, couvrant les marchés des centres de données, des produits grand public et de l’automobile, et comportant des engagements « take-or-pay », des dépôts en espèces et des prix planchers destinés à garantir l’approvisionnement et à protéger les marges.

Micron a également indiqué que les obligations de performance restantes – un indicateur clé des revenus futurs contractuels – pour les accords clients conclus à ce jour s’élèvent à environ 100 milliards de dollars.

« L’ampleur et l’échelle du déploiement de l’IA ont été sous-estimées à chaque étape, et la mémoire continuera à se négocier à des prix élevés en raison des contraintes d’approvisionnement », a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX PEUT-IL SE MAINTENIR? Le cours de l’action Micron a plus que triplé cette année, malgré une chute de 13 % mardi dans le cadre d’une vague de ventes généralisée, portant sa capitalisation boursière à plus de 1.000 milliards de dollars.

Ce rebond fait suite à une chute brutale de l’ensemble du secteur en 2023, lorsque les stocks excédentaires avaient fait s’effondrer les prix, mais certains analystes se demandent si la vigueur des prix pourra s’étendre au-delà des produits liés à l’IA pour toucher l’ensemble du marché.

La flambée du titre Micron mercredi après la publication des résultats, conjuguée à la hausse des actions de Qualcomm

QCOM.O , a stimulé les gains en fin de séance chez Western Digital WDC.O , Sandisk SNDK.O , Seagate Technology STX.O , Arm Holdings ARM.O , Marvell MRVL.O , Broadcom AVGO.O , Applied Materials AMAT.O , ASML ASML.O et d’autres fabricants de puces, générant plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion,a toutefoisaverti que tout assouplissement de l’offre serait une mauvaise nouvelle pour Micron. « Le scénario haussier repose sur la pénurie. Dès que l’offre recommence à augmenter, le pouvoir de fixation des prix est la première chose menacée », a-t-il déclaré.

Qualcomm a également indiqué, lors de sa journée des investisseurs qui s’est tenue plus tôt mercredi, que ses nouvelles puces d’IA étaient conçues pour utiliser une mémoire moins coûteuse, soulignant ainsi une limite potentielle au pouvoir de fixation des prix que la mémoire haut de gamme peut conserver au fil du temps – un contrepoids potentiel au pouvoir de fixation des prix de Micron. Le directeur commercial de Micron, Sumit Sadana, a toutefois déclaré à Reuters que les accords signés par l’entreprise étaient des contrats « take-or-pay » d’une durée de cinq ans, du jamais vu dans le secteur, soulignant ainsi l’importance de la demande en puces HBM. M. Sadana a également fait remarquer qu’il fallait des années pour mettre en place de nouvelles capacités de production, ce qui garantissait à Micron une demande à long terme.

AUGMENTATION DES DÉPENSES

Micron a également indiqué qu’elle comptait augmenter le rendement de son capital, tout en investissant massivement dans l’extension de ses infrastructures afin de répondre à une demande en forte hausse.

La société prévoit des dépenses d’investissement d’environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 8,89 milliards de dollars.

Micron a annoncé un chiffre d’affaires de 41,46 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les estimations de 35,85 milliards de dollars. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 25,11 dollars par action, contre des estimations de 20,78 dollars par action.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté de 31 dollars pour le quatrième trimestre, avec une fourchette de plus ou moins 1 dollar, contre des estimations de 25,84 dollars par action.