Micron dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de puces Micron Technology
MU.O a battu mercredi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, bénéficiant d'une hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans le matériel d'intelligence artificielle.
La société a déclaré des revenus de 23,86 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 20,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
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