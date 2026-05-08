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Micron: cours multiplié par 2,25 depuis le 30/03, passe de 320 à 730Mds$ de 'capi'
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 18:01

Micron voit son cours multiplié par 2,25 depuis le 31/03 (311$/718$), passe de 320 à 730Mds$ de 'capi', la plus forte hausse -et de très loin- de son histoire, avec un ajout de 410Mds$ de "capi", soit 2 fois la "capi" de Total Energies.
Le titre voit son cours multiplié par 5 par rapport à son précédent record de 140$ de mi-juin 2024, par 12 depuis son plancher de 61,5$ d'avril 2025 (X12 en 12 mois).
En termes pourcentage, c'est également supérieur à la hausse de X8 de mai 1997 (11,7$) vers 94,5$ en juin 2000... en 3 ans.

Faute de précédent historique, il devient difficile de formuler un objectif à la hausse.
En cas de repli, de nombreux "gaps" se sont ouverts depuis 1 mois : 379,25$ (le 7/4), 457,8 (le 21/4) 545,9$ (le 1/5), 592,8$ (le 4/5),

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MICRON TECHNOLOGY
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