Micron : chiffre d'affaires record au quatrième trimestre

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, les revenus de Micron s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an. Le fabricant de puces électroniques enregistre un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre : 11,3 milliards de dollars, contre 7,75 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur ce dernier trimestre, le résultat net (Gaap) ressort à 3,2 milliards de dollars, contre 887 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Sur cet exercice, le bénéfice net (Gaap) a atteint 8,54 milliards de dollars, soit 7,59 dollars par action diluée, contre 778 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action diluée un an avant.

Sur l'exercice, le résultat d'exploitation (Gaap) a augmenté sur un an passant de 1,30 à 9,77 milliards de dollars.

" Micron a clôturé un exercice financier record avec des performances exceptionnelles au quatrième trimestre, soulignant notre leadership en matière de technologie, de produits et d'exécution opérationnelle ", a déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology.

" Au cours de l'exercice 2024/2025, nous avons atteint des sommets historiques dans notre activité de centres de données et nous entamons l'exercice 2025/2026 avec un élan solide et notre portefeuille le plus compétitif à ce jour. En tant que seul fabricant de mémoires basé aux États-Unis, Micron est idéalement placé pour tirer parti des opportunités offertes par l'IA ", précise t-il.

Concernant ses perspectives (non Gaap) pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026, Micron affiche son optimisme. L'entreprise anticipe un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars (plus ou moins 300 millions de dollars), une marge brute de 51,5% (plus ou moins 1%) et un bénéfice dilué par action de 3,75 dollars (plus ou moins 0,15 dollar).

