Microchip Technology en hausse après que Mizuho a relevé son PT
16/12/2025

16 décembre - ** Les actions de Microchip Technology MCHP.O ont augmenté de 2,5 % à 67,18 $ en pré-marché après que Mizuho a augmenté l'objectif de prix de 75 $ à 80 $; réitère "Outperform"

** La société de courtage cite des réservations plus importantes au trimestre de mars; elle relève ses estimations de revenus pour l'exercice 26 à 4,59 $ et ses prévisions de bénéfices à 1,47 $ par action, contre des attentes antérieures de 4,55 $ et de 1,43 $ par action

** Mizuho déclare que le secteur industriel est positionné pour une reprise malgré les vents contraires liés aux véhicules électriques; la demande en matière de défense et d'énergie renouvelable est favorable

** Les prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 27 ont été relevées à 5,61 milliards de dollars et 2,58 dollars par action

** 19 analystes sur 27 considèrent l'action comme "acheter" ou plus, huit la considèrent comme "conserver"; PT médian à $75 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de MCHP ont augmenté de 17,1% depuis le début de l'année

