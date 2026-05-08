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Microchip Tech en hausse grâce à des prévisions pour le premier trimestre supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action Microchip Technology MCHP.O progresse de 2,4 % à 103,96 $ en pré-ouverture; elle devrait ouvrir à un niveau record si la tendance actuelle se maintient

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,44 et 1,47 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes, misant sur une forte demande pour ses puces utilisées dans les secteurs industriel et automobile

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars au premier trimestre, selon les données compilées par LSEG

** Le cours de MCHP avant l'ouverture , à 103,95 $, est supérieur à son plus haut intrajournalier historique de 103,24 $ atteint mercredi

** L'action a progressé d'environ 59,4 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse d'environ 11 % du Nasdaq .IXIC

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