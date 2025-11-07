Microchip Tech chute après des prévisions de ventes nettes à la baisse pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O chutent de 2,9 % à 57,65 $ avant le marché, se classant parmi les plus mauvaises performances du S&P 500

.SPX vendredi ** MCHP prévoit des ventes nettes au troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** La demande pour les puces de l'entreprise s'affaiblit alors que les marchés de l'automobile et de l'industrie continuent d'éliminer les stocks excédentaires

** Au moins six sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de prix pour l'action

** Jefferies estime que les actions de semi-conducteurs analogiques évolueront latéralement jusqu'à ce que les marchés finaux s'améliorent, bien qu'il ajoute que MCHP aura le "plus grand potentiel haussier cyclique" par rapport à ses pairs lorsque la reprise se concrétisera.

** 19 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 75,00 $ - LSEG

** A la dernière clôture, MCHP a progressé de 3,5% depuis le début de l'année contre 40,9% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .