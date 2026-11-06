Microchip s'effondre après avoir annoncé des prévisions de marges décevantes, allant à contre-courant de la tendance haussière du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 novembre - ** L'action du fournisseur américain de semi-conducteurs Microchip MCHP.O recule de 8,33% à 59,5 dollars, s'apprêtant à connaître sa pire journée depuis juin, les inquiétudes concernant ses perspectives de marge l'emportant sur le rebond plus général du secteur des puces

** Jeudi, la société a tablé sur une marge brute comprise entre 64% et 65% au troisième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 66,2% — données compilées par LSEG

** Les contraintes d’approvisionnement pèsent sur les perspectives, a déclaré le directeur général Steve Sanghi, les goulots d’étranglement au niveau des fonderies, des partenaires d’assemblage et de test, ainsi que des opérations internes empêchant l’exécution de certaines commandes

** Au moins12 sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de coursà la baisse ; JPM a abaissé le sien de 120 à 100 dollars, invoquant les contraintes d’approvisionnement et la hausse des coûts qui limitent la progression des marges malgré une demande soutenue

** Sur 27 analystes, 14 recommandent d’« acheter » le titre, 7 de « forte recommandation d’achat » et 6 de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 88 dollars — LSEG

** En tenant compte de l'évolution en séance, le titre a reculé de 6,5% depuis le début de l'année