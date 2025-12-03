Microchip relève ses objectifs trimestriels

(AOF) - Le fabricant américain de puces Microchip a rehaussé ses objectifs pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Le groupe prévoit désormais que son chiffre d'affaires et son bénéfice par action se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, ce qui représente une croissance séquentielle d'environ 1 % supérieure au point médian de ses prévisions antérieures. Microchip tablait sur une baisse séquentielle du chiffre d'affaires net.

Les revenus sont anticipés en croissance de 12% sur un an et le bénéfice par action ajusté est vu à environ 40 cents. Il était anticipé entre 34 et 40 cents.

"Deux mois après le début du trimestre, nos résultats sont meilleurs que ce que nous avions prévu lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du 6 novembre 2025. Nos prises de commandes sont restées solides tout au long du mois de novembre, avec un carnet de commandes qui se remplit mieux que prévu pour le trimestre en cours et qui devrait continuer à progresser jusqu'au trimestre de mars 2026," a commenté le PDG, Steve Sanghi.

