Microchip recule alors que les perspectives moroses concernant la marge brute viennent assombrir la reprise du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fournisseur américain de semi-conducteurs Microchip MCHP.O a reculé de 1,7 % à 63,76 dollars en pré-ouverture, allant à contre-courant des hausses enregistrées par leurs pairs après la vague de ventes qui a secoué le secteur lors de la séance précédente

** Jeudi, la société a prévu une marge brute comprise entre 64 % et 65 % au troisième trimestre, la fourchette haute étant inférieure à l’estimation moyenne des analystes de 66,2 % — données compilées par LSEG

** Les contraintes d’approvisionnement pèsent sur les perspectives, a déclaré le directeur général Steve Sanghi, les goulots d’étranglement au niveau des fonderies, des partenaires d’assemblage et de test, ainsi que des opérations internes empêchant l’exécution de certaines commandes

** Au moins trois sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de cours à la baisse; JPM a abaissé le sien de 120 à 100 dollars, invoquant les contraintes d’approvisionnement et la hausse des coûts qui limitent la progression des marges malgré une demande soutenue

** Sept analystes attribuent à l’action la note "achat fort" et six la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 98 dollars — LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de 1,8 %