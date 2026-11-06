 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microchip recule alors que les perspectives moroses concernant la marge brute viennent assombrir la reprise du secteur des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fournisseur américain de semi-conducteurs Microchip MCHP.O a reculé de 1,7 % à 63,76 dollars en pré-ouverture, allant à contre-courant des hausses enregistrées par leurs pairs après la vague de ventes qui a secoué le secteur lors de la séance précédente

** Jeudi, la société a prévu une marge brute comprise entre 64 % et 65 % au troisième trimestre, la fourchette haute étant inférieure à l’estimation moyenne des analystes de 66,2 % — données compilées par LSEG

** Les contraintes d’approvisionnement pèsent sur les perspectives, a déclaré le directeur général Steve Sanghi, les goulots d’étranglement au niveau des fonderies, des partenaires d’assemblage et de test, ainsi que des opérations internes empêchant l’exécution de certaines commandes

** Au moins trois sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de cours à la baisse; JPM a abaissé le sien de 120 à 100 dollars, invoquant les contraintes d’approvisionnement et la hausse des coûts qui limitent la progression des marges malgré une demande soutenue

** Sept analystes attribuent à l’action la note "achat fort" et six la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 98 dollars — LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de 1,8 %

Semi-conducteurs

Valeurs associées

MICROCHIP TECH
64,8500 USD NASDAQ -13,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 067,06 -1,69%
SOITEC
95,48 +4,19%
Pétrole Brent
98,25 -1,08%
BIOPHYTIS
0,04 -0,50%
2CRSI
16,63 +2,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank