Microchip prévoit un chiffre d'affaires net trimestriel inférieur aux estimations en raison de la liquidation des stocks
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microchip Technology MCHP.O a prévu pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires net inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, ce qui indique une tiédeur de la demande pour ses puces alors que les clients des marchés de l'automobile et de l'industrie continuent d'écouler leurs stocks excédentaires.

Les clients s'efforcent de réduire les niveaux de stocks de puces, après que des achats excessifs pendant la pandémie ont entraîné une surabondance de l'offre, ce qui a entravé la demande pour des fournisseurs tels que Microchip.

Microchip prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,11 et 1,15 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions du fabricant de puces basé à Chandler, en Arizona, ont chuté de près de 6 % dans les échanges prolongés.

Il s'attend à ce que le bénéfice ajusté du troisième trimestre se situe entre 34 cents et 40 cents par action, le point médian étant inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 40 cents, d'après les données compilées par LSEG.

Le fournisseur de puces pour l'automobile et l'industrie Texas Instruments a également prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street le mois dernier, alimentant les craintes d'un long chemin à parcourir pour une reprise complète du marché en raison de règles tarifaires obscures pour l'industrie des semi-conducteurs.

Microchip a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,14 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est conforme aux estimations.

Elle a toutefois indiqué qu'un rééquilibrage des stocks était en cours.

"Les demandes des clients pour des expéditions accélérées ont également augmenté de manière significative, ce qui indique que la normalisation des stocks progresse", a déclaré le directeur général Steve Sanghi dans un communiqué.

© 2025 Thomson Reuters.

