Microbot Medical en hausse alors qu'un contrat d'approvisionnement fédéral américain élargit la portée de son dispositif chirurgical robotisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Microbot Medical MBOT.O ont progressé de 4 % pour atteindre 1,87 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord avec Lovell Government Services pour fournir Liberty, un dispositif robotisé destiné aux interventions mini-invasives sur les vaisseaux sanguins

** La société précise que Liberty est un système à usage unique, commandé à distance, qui aide les médecins à réaliser des interventions vasculaires avec plus de précision

** La société indique que cet accord lui ouvre l'accès aux systèmes de santé fédéraux américains, notamment aux hôpitaux pour anciens combattants, militaires et amérindiens

** Précise que le dispositif devrait être disponible via des contrats d'approvisionnement fédéraux au troisième trimestre 2026

** La société indique que ce partenariat vise à améliorer l'adoption du dispositif et à rationaliser les ventes via les plateformes gouvernementales

** À la dernière clôture, l'action a perdu environ 9 % depuis le début de l'année