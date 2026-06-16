 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microbot Medical en hausse alors qu'un contrat d'approvisionnement fédéral américain élargit la portée de son dispositif chirurgical robotisé
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Microbot Medical MBOT.O ont progressé de 4 % pour atteindre 1,87 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord avec Lovell Government Services pour fournir Liberty, un dispositif robotisé destiné aux interventions mini-invasives sur les vaisseaux sanguins

** La société précise que Liberty est un système à usage unique, commandé à distance, qui aide les médecins à réaliser des interventions vasculaires avec plus de précision

** La société indique que cet accord lui ouvre l'accès aux systèmes de santé fédéraux américains, notamment aux hôpitaux pour anciens combattants, militaires et amérindiens

** Précise que le dispositif devrait être disponible via des contrats d'approvisionnement fédéraux au troisième trimestre 2026

** La société indique que ce partenariat vise à améliorer l'adoption du dispositif et à rationaliser les ventes via les plateformes gouvernementales

** À la dernière clôture, l'action a perdu environ 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICROBOT MEDICAL
1,8200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,5 -3,43%
CAC 40
8 444,4 +0,72%
WORLDLINE
13,238 +12,34%
SOCIETE GENERALE
77,1 +1,45%
TOTALENERGIES
73,26 +0,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank