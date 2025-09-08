Michelle Holthaus, responsable des produits Intel, quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a annoncé lundi le départ de Michelle Johnston Holthaus, cheffe des produits d'Intel, après plus de trois décennies passées au sein de l'entreprise.