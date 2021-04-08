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Michelin vise une croissance de 5% par an entre 2023 et 2030
Reuters08/04/2021 à 17:01

8 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA MICP.PA :

* COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN SA - MICHELIN PRÉSENTE SA STRATÉGIE « TOUT DURABLE » 2030 : MICHELIN IN MOTION

* OBJECTIFS PROFIT: RÉALISER UNE CROISSANCE SOUTENUE AVEC UNE PROGRESSION ANNUELLE DE SES VENTES DE 5 % EN MOYENNE ENTRE 2023 ET 2030, UNE FOIS SORTI DE LA CRISE ACTUELLE LIÉE AUX CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

* OBJECTIFS PROFIT: RÉALISER ENTRE 20 % ET 30 % DE SES VENTES DANS DES ACTIVITÉS AUTRES QUE LE PNEUMATIQUE

* OBJECTIFS PROFIT: GARANTIR UNE CRÉATION DE VALEUR SIGNIFICATIVE AVEC UN ROCE SUPÉRIEUR À 10,5 % ENTRE 2023 ET 2030

* OBJECTIFS PLANET: RÉDUIRE FORTEMENT SES ÉMISSIONS DE CO2 SUR LES SCOPES 1 ET 2 ET SUR LA PARTIE TRANSPORT DU SCOPE 3, POUR VISER EN 2050 LA NEUTRALITÉ CARBONE SUR CE PÉRIMÈTRE

* OBJECTIFS PLANET: AUGMENTER FORTEMENT LE TAUX DE MATÉRIAUX DURABLES PRÉSENTS DANS L'ENSEMBLE DE SES PRODUITS : 40 % À HORIZON 2030, EN LIGNE AVEC SON AMBITION DE 100 % DE MATÉRIAUX DURABLES EN 2050

* OBJECTIFS PEOPLE: ATTEINDRE UN TAUX D'ENGAGEMENT DE SES SALARIÉS SUPÉRIEUR À 85 %

* OBJECTIFS PEOPLE: PORTER LE TAUX DE FÉMINISATION DE L'ENCADREMENT À 35 %

* A ANNONCÉ DES ÉCONOMIES DE FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS SUR LES ACTIVITÉS PNEUS DE 65 MILLIONS € NETS D'INFLATION D'ICI 2023 ET EN TOUT DE 125 MILLIONS € D'ICI 2025

* A PRÉSENTÉ SES DIFFÉRENTS LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE POUR RÉALISER 80 MILLIONS € D'ÉCONOMIES NETTES D'INFLATION PAR AN ENTRE 2020 ET 2023

* POUR 2023, PRÉVOIT DE RÉALISER DES VENTES AUTOUR DE 24,5 MILLIARDS €

* POUR 2023, PRÉVOIT D'AFFICHER UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES SECTEURS SUPÉRIEUR À 3,3 MILLIARDS €

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA

(Gdansk Newsroom)

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