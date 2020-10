Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin vise un FCF structurel supérieur à €1,2 md pour 2020 Reuters • 22/10/2020 à 18:00









22 octobre (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA : * LE GROUPE RÉVISE À LA HAUSSE SA GUIDANCE POUR 2020 * LE GROUPE S'ATTEND À RETROUVER LE NIVEAU D'ACTIVITÉ 2019 À PARTIR DU DEUXIÈME SEMESTRE 2022 * PERSPECTIVES 2020: LE GROUPE ANTICIPE UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES SECTEURS SUPÉRIEUR À 1,6 MILLIARD € À ISO PARITÉ ET UN CASH-FLOW LIBRE STRUCTUREL SUPÉRIEUR À 1,2 MILLIARD €, HORS NOUVEL EFFET SYSTÉMIQUE DE LA CRISE DU COVID * LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE MICHELIN LUI PERMET DE RENOUVELER SA LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE ET DE LA PORTER À 2,5 MILLIARDS D'EUROS * VENTES SUR NEUF MOIS 14,89 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 17,90 MILLIARDS IL Y A UN AN Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.68%