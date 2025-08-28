Michelin: un record d'endurance établi avec Mercedes-AMG
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:06
Le manufacturier clermontois explique avoir conçu pour l'occasion un pneu 'hautes performances' totalement nouveau, le 'Michelin Pilot Sport 5 energy', fruit de cinq années de recherche doté d'une architecture bi-gommes inédite permettant de réduire la consommation d'énergie tout en maximisant l'adhérence sur sol sec et mouillé.
Développés spécifiquement pour ce concept-car, les pneumatiques intègrent par ailleurs des puces électroniques RFID qui permettent un suivi des pneus en temps réel et une optimisation de leur utilisation.
De manière plus générale, le véhicule AMG GT XX est propulsé par des technologies de transmission révolutionnaires qui devraient entrer en production l'an prochain avec la nouvelle architecture haute performance AMG.EA équipée de trois moteurs à flux axial et d'une batterie haute performance refroidie directement.
