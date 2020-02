Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin-Résultats 2019 en ligne, vise un FCF supérieur à €1,5 md Reuters • 10/02/2020 à 18:11









10 février (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA : * MICHELIN - EN 2019, VENTES DE €24,14 MDS (CONSENSUS MICHELIN: €23,89 MDS) * MICHELIN - EN 2019, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES SECTEURS €3,01 MDS (CONSENSUS MICHELIN: €3,02 MDS) * MICHELIN - EN 2019, RÉSULTAT NET €1,73 MDS (CONSENSUS MICHELIN: €1,73 MDS) * MICHELIN - EN 2019, EBITDA DES SECTEURS S'ÉLÈVE À €4,76 MDS CONTRE €4,12 MDS EN 2018 * MICHELIN - PROPOSE UN DIVIDENDE DE €3,85 PAR ACTION * MICHELIN - EN 2020, S'ATTEND À UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES SECTEURS EN LÉGER RETRAIT, À PARITÉS CONSTANTES, HORS EFFET SYSTÉMIQUE DE LA CRISE CORONAVIRUS EN CHINE * MICHELIN - EN 2020, S'ATTEND À UN FREE CASH FLOW SUPÉRIEUR À €1,5 MDS HORS EFFET SYSTÉMIQUE DE LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS EN CHINE * MICHELIN - PREMIÈRE MONTE EN AMÉRIQUE DU NORD: S2 (-5%) EST FORTEMENT PÉNALISÉ PAR LA GRÈVE DE GM SUR LE T4 Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -0.09% GENERAL MOTORS NYSE +1.13%