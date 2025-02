Michelin: résultat net en légère baisse à 1 890 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Les ventes du Groupe s'établissent à 27 193 millions d'euros sur l'année 2024, contre 8 343 millions d'euros lors de l'exercice 2023, en baisse de 4,1%. A parités constantes, la baisse est de 3,1%.



Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 3 378 millions d'euros au 31 décembre 2024, soit 12,4% des ventes, contre 3 572 millions d'euros et 12,6% au 31 décembre 2023.



Le Cash-flow libre avant acquisitions s'élève à 2,2 milliards d'euros, avec un EBITDA représentant 19,7 % des ventes, en hausse de 0,3 point. Le résultat net est en légère baisse, à 1 890 millions d'euros en 2024 (contre 1 983 ME en 2023)..



Michelin vise une progression de son résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants par rapport à 2024, et une génération de cash-flow libre avant acquisitions supérieure à 1,7 milliard d'euros. Le Groupe maintient ses objectifs pour 2026 tels que communiqués lors de sa Journée Investisseurs 2024.





