Michelin réalisera 30% de ses ventes en dehors des pneus en 2030

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Michelin MICP.PA va accélérer sa diversification pour réduire sa dépendance au seul secteur des transports et réalisera d'ici dix ans près du tiers de ses ventes hors de son métier historique des pneus, a dit le président du groupe clermontois aux Echos. "A l'horizon 2030, le pneumatique devrait représenter 70% d'un groupe qui aura significativement grandi par ailleurs", a dit Florent Menegaux dans une interview publiée lundi sur le site du journal économique. "Les autres activités représenteront 30%." Michelin est parvenu au premier semestre à maintenir un résultat opérationnel positif, mais celui-ci a chuté de 78% à cause de l'épidémie de coronavirus. Le groupe, qui doit présenter un nouveau plan stratégique en début d'année prochaine, entend poursuivre sa stratégie de diversification engagée depuis quelques années notamment dans la pile à hydrogène et les polymères de haute technologie pour des secteurs comme la santé. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

