Michelin: premier contrat pour l'aile Wisamo information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - Michelin annonce que Wisamo, son aile répondant aux enjeux de décarbonation du transport maritime, a remporté avec les chantiers Socarenam, un appel d'offre de la Direction des Affaires Maritimes de la Pêche et de l'Aquaculture française (DGAMPA).



Ce premier contrat pour Wisamo a pour objectif de concevoir, construire et équiper un patrouilleur de haute mer de la DGAMPA à faible empreinte environnementale, qui combinera de façon inédite propulsion hybride et assistance vélique.



L'aile Wisamo, d'une surface de 170 m², apportera une contribution vélique pour compléter le mode de propulsion hybride diesel-électrique. Un gain de consommation d'environ 15% est attendu, grâce aux optimisations du design et au profil opérationnel du navire.



Wisamo accompagnera le bureau d'études Mauric et le chantier dès les premières phases de conception du navire en 2025, puis lors de l'installation à bord prévue début 2027 et jusqu'à la réception complète de l'équipement.





Valeurs associées MICHELIN 32,88 EUR Euronext Paris +0,92%