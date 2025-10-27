Michelin mandate deux PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:07
Les PSI vendront au pneumaticien, qui s'oblige à les acquérir, entre ce 27 octobre et le 19 décembre 2025, une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant de 400 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées seront intégralement annulées.
Valeurs associées
|27,910 EUR
|Euronext Paris
|+0,90%
