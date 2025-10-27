 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
+2,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Michelin mandate deux PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:07

Michelin indique avoir sollicité l'assistance de deux prestataires de services d'investissements (PSI) pour les besoins de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 16 mai dernier.

Les PSI vendront au pneumaticien, qui s'oblige à les acquérir, entre ce 27 octobre et le 19 décembre 2025, une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant de 400 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées seront intégralement annulées.

Dividendes

Valeurs associées

MICHELIN
27,910 EUR Euronext Paris +0,90%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale se saisit du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, dont l'examen a été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Début de l'examen d'un budget de la sécu explosif entre réforme suspendue et économies renforcées
    information fournie par AFP 27.10.2025 07:48 

    L'Assemblée nationale se saisit lundi du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, dont l'examen a été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites, et qui s'annonce explosif avec des économies exceptionnellement fortes. Dès mardi dernier, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron lors d'une visite à l'abbaye de Pontlevoy, dans le Loir-et-Cher, lors des journées du patrimoine, le 19 septembre 2025 ( POOL / Eliot BLONDET )
    Cyberharcèlement de Brigitte Macron: dix personnes jugées à Paris
    information fournie par AFP 27.10.2025 07:27 

    Dix personnes sont jugées à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, cible d'une infox virale selon laquelle elle serait une femme transgenre. Élu, galeriste, enseignant, médium ou encore informaticien: ... Lire la suite

  • SEB SA : Retour possible sur les supports
    SEB SA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 27.10.2025 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • AIR LIQUIDE : Retour possible sur les supports
    AIR LIQUIDE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 27.10.2025 07:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank