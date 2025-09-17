Michelin lance un GPS dédié aux poids lourds via Truckfly
17/09/2025
L'outil adapte la navigation aux caractéristiques des véhicules (dimensions, matières dangereuses) afin d'éviter zones interdites et contraintes réglementaires. Selon Clément Faure, directeur marketing, 86% des conducteurs utilisent encore des GPS inadaptés, générant erreurs et pertes économiques.
Déjà adoptée dans 15 pays européens, l'application s'appuie sur une communauté de plus de 615 000 utilisateurs dans 44 pays et une base de 125 000 points d'intérêt (restaurants, parkings, stations-service).
Outre la navigation, Truckfly sert de levier pour les entreprises de transport : intégration aux politiques QHSE, fidélisation des conducteurs et plateforme de recrutement avec plus de 12 000 profils actifs.
