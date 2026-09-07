Michelin lance son plan d'actionnariat salarié

La Compagnie Generale des Etablissements Michelin a officialisé le lancement de sa nouvelle campagne annuelle d'actionnariat salarié, accessible à environ 114 000 collaborateurs éligibles répartis dans 44 pays. Baptisé BIB'Action 2026, ce dispositif s'inscrit dans la continuité de la politique du groupe visant à associer durablement ses équipes aux résultats financiers.

La direction a fixé le prix d'acquisition à 24,26 euros par action, reflétant une décote de 30% par rapport au prix de référence (moyenne des cours d'ouverture sur les 20 séances précédant le 7 septembre 2026 à la Bourse de Paris). La période de souscription s'ouvrira du 9 au 24 septembre 2026.

Pour renforcer l'attractivité du plan, Michelin propose un système d'abondement dégressif :

-1 à 5 actions souscrites : 1 action offerte pour 1 action achetée.

-6 à 55 actions souscrites : 1 action offerte toutes les 5 actions achetées.

-Au-delà de 55 actions : absence d'abondement supplémentaire, mais maintien de la décote de 30% (dans la limite de 2 000 actions par salarié).

Aujourd'hui, près de 65% des effectifs de Michelin sont actionnaires de l'entreprise. " C'est à la fois une très bonne nouvelle ainsi qu'un signal fort de confiance et d'engagement ", a souligné Florent Menegaux, Président du groupe. " Être actionnaire salarié, c'est contribuer activement à la performance du Groupe tout en bénéficiant de la valeur créée, notamment à travers la perception de dividendes. "