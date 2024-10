Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: la guidance 2024 est ajustée information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Les ventes des neuf premiers mois s'établissent à 20,2 milliards d'euros, en baisse de 3,4 % à taux de change constants. 'La performance du Groupe sur les segments les plus générateurs de valeur se traduit par une amélioration du mix' indique la direction dans le communiqué.



Les volumes ont diminué de 5,3 % au cours de la période (-7,1 % pour le seul troisième trimestre), reflétant le fort ralentissement de la Première monte dans tous les segments.



'Au vu du nouveau scénario prévisionnel pour les marchés sell-in, les volumes de ventes annuelles sont prévus dans la fourchette [-6% ; -4%]' indique le groupe.



'La guidance 2024 est ajustée de la manière suivante : un résultat opérationnel des secteurs de l'ordre de 3,4 milliards E à taux de change constants (contre plus de 3,5 milliards E précédemment), et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,7 milliard E (contre plus de 1,5 milliard E précédemment)' précise la direction.





