Michelin : de retour sous les 30E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 13:55









(CercleFinance.com) - Michelin bute sur la MM200 (31,2E) et voici le titre de retour sous les 30E avec un risque renforcé de retracement du récent plancher des 28,5E et une possibilité d'aller tester 28E/27,75E dans la foulée.





Valeurs associées MICHELIN 29,8200 EUR Euronext Paris -2,42%