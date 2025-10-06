 Aller au contenu principal
Michelin collabore avec Voliris sur un aéronef de fret décarboné
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 16:01

Michelin annonce la collaboration de sa filiale Michelin Inflatable Solutions avec Voliris pour le développement de la Navette Aérienne de Transport Automatique de Containers (NATAC), un aéronef hybride entre dirigeable et avion-cargo conçu pour transporter du fret sans émission de CO2. Le groupe apporte son expertise en composites polymères et en procédés d'assemblage pour la conception de l'aile-enveloppe de 25 000 m³, soumise à de fortes contraintes mécaniques. Le démonstrateur à échelle réelle devrait être fabriqué d'ici 2028, après le succès des essais d'un prototype à l'échelle 1/7. Livrable en 10 containers standards, la NATAC se monte directement sur site et ne requiert pas de piste en dur, limitant l'artificialisation des sols. Michelin met ainsi son savoir-faire au service d'une solution innovante de décarbonation du fret aérien.

Valeurs associées

MICHELIN
31,0200 EUR Euronext Paris -0,64%
